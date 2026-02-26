Подмосковное УФАС привлекло к ответсвенности экс-главу «Россполимер»

сегодня в 19:37

Московское областное УФАС привлекло бывшего гендиректора ООО «Россполимер» к административной ответственности за нарушение закона о рекламе, сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

Антимонопольное управление вынесло постановление о назначении предупреждения по делу об административном правонарушении в отношении бывшего руководителя компании.

Поводом стало обращение общественной организации. В нем сообщалось о размещении в сервисе контекстной рекламы фермента трансглютаминаза с нарушением требований законодательства.

После проверки ведомство возбудило дело по признакам нарушения части 7 статьи 5 закона «О рекламе» и признало распространенную информацию ненадлежащей.

На основании принятого решения экс-гендиректора ООО «Россполимер» привлекли к ответственности по части 1 статьи 14.3 КоАП РФ.

