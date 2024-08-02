Подмосковное УФАС пресекло распространение рекламы электронных сигарет

Московское областное УФАС России вынесло постановление о назначении штрафа по делу об административном правонарушении в отношении индивидуального предпринимателя на сумму 10 тыс. рублей, ведомство пресекло распространение рекламы электронных сигарет. Об этом сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

Ранее в управление поступило обращение физического лица о размещении рекламы электронных сигарет на борту транспортного средства.

По результатам рассмотрения обращения управление возбудило дело по признакам нарушения пункта 1 части 3 статьи 5, пункта 8 статьи 7* закона о рекламе и вынесло решение.

Управление признало указанную рекламу нарушающей требования закона о рекламе.

Решение послужило основанием для привлечения Индивидуального предпринимателя к административной ответственности, предусмотренной частью 4 статьи 14.3.1 КоАП**.

В Московской области также функционирует Главное контрольное управление, в его задачи входит мониторинг работы всех заказчиков и поставщиков в финансово-бюджетной сфере и сфере закупок. Благодаря информационным ресурсам в режиме реального времени Мособлконтроль видит работу всех заказчиков и поставщиков Подмосковья, исполнение всех муниципальных контрактов. Наиболее частыми являются нарушения при размещении извещений о закупках, при направлении сведений по контрактам в реестр Единой информационной системы в сфере закупок.