Подмосковное УФАС пресекло недобросовестную конкуренцию

Московское областное УФАС России вынесло постановление о назначении штрафа по делу об административном правонарушении в отношении ИП на сумму 12 тыс. рублей. Об этом сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

Ранее в управление поступило обращение заявителя — юридического лица о поступлении в продажу товара в упаковке, имитирующей внешний вид упаковки товара заявителя.

По результатам рассмотрения обращения управление возбудило дело по признакам нарушения пункта 2 статьи 14.6 Закона о защите конкуренции и вынесло решение.

Управление признало действия индивидуального предпринимателя нарушающими требования Закона о защите конкуренции.

Решение послужило основанием для привлечения Индивидуального предпринимателя к административной ответственности, предусмотренной частью 1 статьи 14.33 КоАП.

В Московской области работает Главное контрольное управление, одной из функций которого является контроль за исполнением антимонопольного законодательства. Ведомство осуществляет контроль за деятельностью региональных и муниципальных заказчиков в контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Мособлконтроль также работает с контрактными службами и управляющими, комиссиями по осуществлению закупок и их членами, спецорганизациями для соблюдения требований законодательства РФ о контрактной системе.