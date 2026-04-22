Подмосковное УФАС оштрафовало за рассылку рекламы без согласия

Московское областное управление Федеральной антимонопольной службы признало незаконной рассылку рекламы без согласия получателя и возбудило административное дело. Об этом сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

В ведомство обратился житель, который сообщил о получении на электронную почту письма с рекламой футболок. Согласия на такие рассылки он не давал.

После проверки управление возбудило дело в отношении физического лица по признакам нарушения части 1 статьи 18 закона «О рекламе». Эта норма запрещает распространение рекламы без предварительного согласия адресата.

Антимонопольная служба признала рекламу ненадлежащей. Решение стало основанием для привлечения нарушителя к административной ответственности по части 4.1 статьи 14.3 КоАП РФ.

В Подмосковье работает Главное контрольное управление, которое следит за финансовой деятельностью центральных и территориальных исполнительных органов власти, государственных органов, учреждений и предприятий, а также других организаций, функционирующих с использованием средств регионального бюджета. Еще Мособлконтроль координирует контрольную деятельность центральных исполнительных органов госвласти Подмосковья, изучает и анализирует деятельность объектов проверок. В предусмотренных законом случаях объектом проверок может стать деятельность должностных лиц и органов местного самоуправления в муниципальных образованиях региона.

