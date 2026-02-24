Подмосковное УФАС оштрафовало сотрудника «Альфа-Капитал»

Московское областное УФАС России оштрафовало руководителя отдела информационной безопасности ООО УК «Альфа-Капитал» на 20 тыс. рублей за распространение рекламы без согласия абонента, сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

Поводом для разбирательства стало обращение гражданина, который сообщил о звонке с рекламой финансовых услуг на его номер без предварительного согласия на получение рекламы.

Антимонопольное управление возбудило дело по признакам нарушения части 1 статьи 18 закона «О рекламе». По итогам рассмотрения реклама была признана ненадлежащей.

На основании принятого решения должностное лицо компании привлекли к административной ответственности по части 4.1 статьи 14.3 КоАП РФ. Размер штрафа составил 20 тыс. рублей.

