Подмосковное УФАС оштрафовало ООО МФК «КарМани» за нарушение закона о рекламе

Московское областное УФАС России вынесло постановление о назначении штрафа по делу об административном правонарушении в отношении ООО МФК «КарМани» на сумму 110 тыс. рублей, сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее при мониторинге информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в сервисе контекстной рекламы «Яндекс.Директ» выявлена реклама, вводящая в заблуждение потребителей относительно условий оказываемых финансовых услуг (природы сделки).

По результатам проведенного мониторинга управление возбудило дело по признакам нарушения пункта 2 части 3 статьи 5 и части 7 статьи 5 закона о рекламе и вынесло решение.

Управление признало рекламу нарушающей требования закона о рекламе.

Решение послужило основанием для привлечения ООО МФК «КарМани» к административной ответственности, предусмотренной частью 1 статьи 14.3 КоАП.

В Московской области работает Главное контрольное управление, одной из функций которого является контроль за исполнением антимонопольного законодательства. Ведомство осуществляет контроль за деятельностью региональных и муниципальных заказчиков в контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Мособлконтроль также работает с контрактными службами и управляющими, комиссиями по осуществлению закупок и их членами, спецорганизациями для соблюдения требований законодательства РФ о контрактной системе.