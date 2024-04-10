Подмосковное УФАС оштрафовало ООО «Фарм-Инновации» за участие в сговоре

Московским областным УФАС России в отношении ООО «Фарм-Инновации» вынесено постановление о наложении штрафа по делу об административном правонарушении на сумму более 9,1 млн рублей, сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее Московским областным УФАС России было возбуждено дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении ООО «Метрикс» и ООО «Фарм-Инновации» в части заключения картельного соглашения, реализация которого привела к поддержанию цен на электронных процедурах. Процедуры проведены ГУ Смоленской области по регулированию контрактной системы, ФГБУ «Федеральный центр травматологии, ортопедии и эндопротезирования» министерства здравоохранения Российской Федерации (г. Смоленск), ГАУЗ «Брянская городская больница № 1», ОГАУЗ «Смоленский областной медицинский центр», предметами которых являлись поставка лекарственных препаратов для медицинского применения и для обеспечения на территории Смоленской области граждан, имеющих право на получение государственной социальной помощи, а также закупка медикаментов для обеспечения отдельных групп населения.

Управление признало ООО «Фарм-Инновации» нарушившим пункт 2 части 1 статьи 11 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» и приняло решение о передаче материалов для привлечения общества к административной ответственности в соответствии с частью 2 статьи 14.32 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.