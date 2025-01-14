Подмосковное УФАС оштрафовало ООО «Экспофитнес» за непредставление информации

Московское областное УФАС России признало ООО «Экспофитнес» виновным в совершении административного правонарушения по части 6 статьи 19.8 КоАП. Поводом к возбуждению дела послужил факт непредставления информации, запрошенной управлением. Об этом сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

Информация затребована в целях получения сведений о должностном лице, допустившем нарушение части 1 и части 2 статьи 18 Закона о рекламе, установленное решением по делу, возбужденному на основании обращения физического лица о поступлении на его мобильный телефон рекламного звонка без его предварительного согласия на получение рекламы.

В связи с непредставлением информации по мотивированному требованию антимонопольного органа обществу назначен штраф в размере 10 тыс. рублей.

В Московской области также функционирует Главное контрольное управление, в его задачи входит в том числе мониторинг работы всех заказчиков и поставщиков в финансово-бюджетной сфере и сфере закупок. Благодаря информационным ресурсам в режиме реального времени Мособлконтроль видит работу всех заказчиков и поставщиков Подмосковья, исполнение всех муниципальных контрактов. Наиболее частыми являются нарушения при размещении извещений о закупках, при направлении сведений по контрактам в реестр Единой информационной системы в сфере закупок.