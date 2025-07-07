В музее Каширы работает выставка кукол авторской работы «Кукольные истории»

В краеведческом музее Каширы открыли выставку кукол авторской работы Любови Викторовны Акулиной «Кукольные истории». Любовь Викторовна — мастер интерьерных кукол. В ее мастерской на свет появляются известные герои советских фильмов, персоны с картин и фотографий, ретро-фигурки. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

А совсем недавно куклы «ожили» при помощи своей создательницы и искусственного интеллекта. Видео с двигающимися и поющими фигурками Любовь Викторовна размещает на своей странице в одной из соцсетей.

На выставке представлено более 70 авторских интерьерных кукол, у каждой свой характер, возраст, история, рассказанная через костюм, мимику и композицию. Самые красивые куклы — «Каширянка» и «Хозяйка Медной горы», они созданы Любовью непосредственно к выставке в музее.

Выставка продлится до 30 июля. Не пропустите! Ознакомиться с подробной афишей мероприятий и узнать условия посещения можно на сайте Каширского краеведческого музея.

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