Черепаху спасли на одном из комплексов по переработке отходов в Подмосковье

Во время работы на сортировочной ленте сотрудники заметили нечто необычное среди отходов — маленькую красноухую черепашку. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья.

Черепаха была извлечена из потока мусора, ее осмотрела ветеринар. К счастью, она не пострадала. Благодаря бдительности и оперативности сотрудников КПО она избежала неминуемой опасности.

Красноухие черепахи широко распространены по всему миру, включая Россию. Их можно встретить в водоемах Южного и Кавказского федеральных округов, а также в Центральном округе, Урале и даже Сибири. Эксперты отмечают, что некоторые особи успешно адаптируются к суровым российским условиям, обитая в водоемах Москвы.

Однако, несмотря на свою популярность, эта порода нередко становится жертвой человеческой беспечности. Многие владельцы, испугавшись быстрого роста питомцев (до 15–30 см), решают избавиться от них, оставляя животных на произвол судьбы.

Теперь же черепашка нашла новый дом — просторный аквариум прямо на территории КПО «Нева», расположенного в Солнечногорске. Здесь она будет жить в безопасности и комфорте, радуя всех своим присутствием.

Эта трогательная история напоминает нам о том, насколько важно бережно относиться к окружающей среде и внимательно следить за тем, что мы отправляем на переработку.

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