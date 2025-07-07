На строящемся дублере Пятницкого шоссе приступили к устройству ригелей опор моста

В рамках строительства дублера Пятницкого шоссе дорожники приступили к устройству ригелей (верхней части) опор моста через р. Синичку. В Минтрансе Подмосковья отметили, что параллельно ведется монтаж металлоконструкций на правой стороне пролетного строения путепровода в д. Сабурово. Общая масса металлоконструкций составит 1,1 тыс. тонн, сообщает пресс-служба ведомства.

«Кроме этого продолжается переустройство инженерных коммуникаций, строительство ливневой канализации на примыкании к Пятницкому шоссе в районе поселка Отрадное. На отдельных участках дороги ведется устройство дорожной одежды, а по основному ходу проводится устройство армогрунтовой насыпи. Завершить основные строительные работы планируется до конца 2026 года», — пояснили в ведомстве.

Строительство дублера осуществляется с целью улучшения дорожной ситуации на Пятницком шоссе и обеспечения транспортной доступности жителей близлежащих населенных пунктов. Проезд по дублеру будет бесплатным, так как строительство осуществляется полностью за счет регионального бюджета.

Строительство дублера позволит водителям сэкономить 20-30 минут. Также снизится загрузка «старого» направления Пятницкого шоссе, в целом улучшится транспортная ситуация в городских округах Красногорск и Химки.

Участок строительства новой автодороги пройдет от примыкания к «старому» Пятницкому шоссе в районе поселка Отрадное до строящегося выезда из Юрлова. Общая протяженность дублера составит свыше 5,2 км, движение будет осуществляться по 4 полосам.

В рамках проекта предусмотрено строительство одноуровневой кольцевой развязки на примыкании к выезду из Юрлова, путепроводов через дорогу из д. Сабурово и в районе СНТ «Гея», а также моста через р. Синичку и разворотной петли при выезде на «старое» Пятницкое шоссе. Для удобства и безопасности жителей будут обустроены пешеходные зоны, велодорожки, светофорные объекты, остановочные павильоны для общественного транспорта и шумозащитные экраны.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что для переходов через железную дорогу на территории Подмосковья установили новые стандарты. Так, переход обязательно должен быть крытым.

Также Воробьев сообщал, что в регионе реконструируют ж/д переезды и есть потребность в строительстве путепроводов, так как при запуске МЦД растет интенсивность движения электричек.