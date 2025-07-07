В Воскресенске прошел фестиваль рок-музыки и народного творчества

Одиннадцатый год подряд Дом культуры рабочего поселка Хорлово МУ «Воскресенский координационно-методический центр культуры творчества «Истоки» проводит открытый фестиваль рок-музыки и народного творчества «Иван Купала». Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В этом году 5 июля любители фолк-музыки и рок-исполнительства из разных уголков Московской области удивляли и поражали этнозапевами и оригинальными интерпретациями народных танцев. Не остались в стороне и любители рока: каждый смог найти себе команду по душе.

Конкурс проводился по трем номинациям в четырех возрастных группах.

В этот вечер никто не остался без награды — все конкурсанты получили заслуженные дипломы и море положительных эмоций.

Фестиваль рок-музыки и народного творчества — яркое событие самой середины лета, которое сочетает в себе исконные традиции славянского народа и современные веяния, музыку, хореографию и историю.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.