В Королеве прошел семинар по оказанию первой помощи в экстремальных ситуациях

На базе гимназии № 18 в Королеве состоялся семинар на тему «Тактическая медицина и оказание первой помощи в экстремальных ситуациях», организованный академией региональной безопасности совместно с администрацией города. Мероприятие было направлено на повышение уровня общественной безопасности и профилактику экстремизма среди граждан, сообщает пресс-служба администрации округа.

В рамках семинара участники — преподаватели, воспитатели и молодые активисты, освоили навыки оказания первой помощи и получили практические рекомендации по алгоритмам действий в экстренных ситуациях.

«Наша цель — обучить людей сохранять спокойствие в сложных ситуациях, принимать верные решения и, возможно, спасать жизни. В прошлом году более 2 000 человек прошли обучение в Академии Региональной безопасности, что позволило спасти три жизни, в том числе жизнь ребенка», — отмечают организаторы.

Участникам семинара были продемонстрированы основные приемы первой помощи: остановка кровотечений, помощь при ожогах и обморожениях, а также искусственное дыхание и сердечно-легочная реанимация. Особое внимание уделили правильному поведению в толпе в случае чрезвычайных ситуаций.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.