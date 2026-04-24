Подмосковное УФАС оштрафовало физлицо за рекламный звонок

Московское областное УФАС России признало незаконным рекламный звонок на номер абонента без его согласия и привлекло виновное лицо к ответственности, сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

В управление поступила жалоба на звонок с рекламой услуг связи и онлайн-кинотеатра. Абонент сообщил, что не давал предварительного согласия на получение рекламы.

После проверки ведомство возбудило дело в отношении физического лица по признакам нарушения части 1 статьи 18 Закона «О рекламе».

УФАС признало распространенную рекламу ненадлежащей. На основании принятого решения физическое лицо привлекли к административной ответственности по части 4.1 статьи 14.3 Кодекса об административных правонарушениях.

В Подмосковье работает Главное контрольное управление, которое следит за финансовой деятельностью центральных и территориальных исполнительных органов власти, государственных органов, учреждений и предприятий, а также других организаций, функционирующих с использованием средств регионального бюджета.

