Подмосковное УФАС оштрафовало должностное лицо МАУК «ГПК и О «Елочки»

Московское областное УФАС России привлекло должностное лицо МАУК «ГПК и О «Елочки» к административной ответственности. Управление признало директора МАУК «ГПК и О «Елочки» виновным в совершении административного правонарушения по части 6 статьи 7.32.4 КоАП, сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

Поводом к возбуждению дела послужил факт нарушения антимонопольного законодательства, установленный Управлением по итогам рассмотрения жалобы на действия организатора торгов — МАУК «ГПК и О «Елочки» при организации и проведении аукциона на право заключения договора аренды оборудования (аттракцион) на территории МАУК «ГПК и О «Елочки».

В связи с выявленными нарушениями антимонопольного законодательства директору МАУК «ГПК и О «Елочки» назначен штраф в размере 30 тыс. рублей.

В Подмосковье работает Главное контрольное управление, которое следит за финансовой деятельностью центральных и территориальных исполнительных органов власти, государственных органов, учреждений и предприятий, а также других организаций, функционирующих с использованием средств регионального бюджета. Еще Мособлконтроль координирует контрольную деятельность центральных исполнительных органов госвласти Подмосковья, изучает и анализирует деятельность объектов проверок. В предусмотренных законом случаях объектом проверок может стать деятельность должностных лиц и органов местного самоуправления в муниципальных образованиях региона.