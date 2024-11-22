Подмосковное УФАС оштрафовало директора ООО «ВОСВЕТ» за нарушение закона

Московское областное УФАС России вынесло постановление о назначении штрафа по делу об административном правонарушении в отношении директора ООО «ВОСВЕТ» на сумму 12 тыс. рублей, сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее в управление поступило обращение заявителя — юридического лица о неправомерном использовании элементов фирменного стиля заявителя в оформлении вывески магазина товаров для животных.

По результатам рассмотрения обращения управление возбудило дело по признакам нарушения пункта 2 статьи 14.6 закона о защите конкуренции и вынесло решение.

Управление признало действия ООО «ВОСВЕТ» нарушающими требования закона о защите конкуренции.

Решение послужило основанием для привлечения директора ООО «ВОСВЕТ» к административной ответственности, предусмотренной частью 1 статьи 14.33 КоАП.

В Подмосковье работает Главное контрольное управление, которое следит за финансовой деятельностью центральных и территориальных исполнительных органов власти, государственных органов, учреждений и предприятий, а также других организаций, функционирующих с использованием средств регионального бюджета. Еще Мособлконтроль координирует контрольную деятельность центральных исполнительных органов госвласти Подмосковья, изучает и анализирует деятельность объектов проверок. В предусмотренных законом случаях объектом проверок может стать деятельность должностных лиц и органов местного самоуправления в муниципальных образованиях региона.