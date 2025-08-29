Подмосковное школьное лесничество приняло участие в слете юннатов «Движения первых»

По приглашению центра гражданско-патриотического воспитания для детей и подростков в городе Мурманск, который носит название «На Севере — жить!», воспитанница школьного лесничества «Зеленый дом» филиала «Русский лес» ГАУ МО «Мособллес», активистка Дария Тихонова, провела шесть незабываемых полярных дней на Всероссийском слете Юннатов «Движения первых». На этом мероприятии собрались более 250 юных экологов и их наставников из разных уголков страны, сообщает пресс-служба Комлесхоза Подмосковья.

Неделя на слете пролетела очень быстро, наполненная открытиями, исследованиями и новыми идеями. Участники «Движения Первых» работали в лабораториях, участвовали в стратегических сессиях и отправлялись в полевые выходы. Они обсуждали, как развивать юннатские клубы, повышали свою экологическую грамотность и даже построили экотропу длиной 700 метров. В ходе своих исследований они изучали экосистемы Севера, собирали образцы воды и почвы, а также обнаруживали редкие виды животных и растений.

Стратегические обсуждения на слете стали важным шагом в определении дальнейшего развития юннатских движений и сети экотроп по всей стране. Сегодня юные натуралисты «Движения Первых» насчитывают уже 35 тыс. ребят, за плечами которых находится 5 500 исследовательских экспедиций.

Одним из самых значимых событий на Слете Юннатов «Движения первых» стала торжественная церемония посвящения новых участников в ряды юных натуралистов. Все они взяли на себя обязательство заботиться о природе, изучать ее секреты и активно участвовать в сохранении окружающей среды ради будущих поколений. Эти юные защитники экосистем станут борцами против загрязнения и инициаторами экологического просвещения среди своих сверстников. Каждый из них внесет свой вклад в формирование устойчивого будущего нашей планеты, демонстрируя любовь и ответственность перед природой своей Родины.

«Наша команда Юннатского Факультета вошла в список победителей и смогла прилететь в столицу Арктики. Благодаря программе мы познакомились с природой Севера, встретились с интересными людьми и провели свои первые исследования. Особенно интересно было участвовать в сессии «Экологические тропы России — экосистема внимательного отношения к природе». Это был невероятный опыт, который вдохновил нас на дальнейшую работу по охране природы», — сказала участница слета, поделилась своими впечатлениями Дария Тихонова.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона.

Глава региона поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.