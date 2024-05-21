Подмосковное министерство ЖКХ приняло участие в экоакции «Лес будущего»

Коллектив министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области принял участие в высадке «Леса будущего» в Подмосковье, рассказали в пресс-службе МинЖКХ.

Мероприятие проходит под эгидой международной акции «Сад Памяти», которую в 2020-м инициировал президент Владимир Путин.

Всего в акции приняли участие более 20 тыс. добровольцев. На площади 4.6 га высадили более 18 тыс. сеянцев ели, которые через несколько лет станут новым подмосковным лесом. А сотрудники Комлесхоза обеспечат должный уход за насаждениями.

Центральной площадкой проекта стало Озерецкое лесничество Дмитровского округа. Там для участников подготовили инвентарь, концертную программу и различные мастер-классы. Также для всех желающих работала выставка лесопожарной техники и полевая кухня.

В целом, география акции распространилась на 16 лесных участках региона, там посадили более 102 тыс. молодых сосен, елей и дубов в честь героев, которые отдали свои жизни во время Великой Отечественной войны.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона.

Глава региона поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.