Подмосковное лесничество «Русский лес» проводит работы по отводам лесных участков

В филиале «Русский лес» подведомственного комитету лесного хозяйства Московской области ГАУ МО «Мособллес» перед началом рубок ухода в молодняках (осветление и прочистка) проводятся работы по отводам соответствующих лесных участков. Уточняются границы, устанавливаются и маркируются деляночные столбы, сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.

«На данный момент выполнено более 30 гектаров отводов. Работы выполняются в Отрадинском имени Н. В. Ветчинина участковом лесничестве», — сказала инженер по лесовосстановлению филиала ГАУ МО «Мособллес» Ольга Чиликина.

Осветление предусматривает уход за породным и качественным составом леса, а также создание благоприятных условий роста деревьев главной породы. Осветление проводится путем вырубки или спиливания деревьев менее ценных пород, чтобы ликвидировать затенение ими главной породы.

Своевременное осветление, выполняемое до 10-летнего возраста выращиваемых лесных культур, позволяет создать для них благоприятные условия, а также сформировать смешанные древостои с повышенной биологической устойчивостью и продуктивностью.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев напомнил, что почти половину всей Московской области составляют леса. Власти ведут активную работу для создания соответствующих условий для прогулок, приятного времяпровождения с семьей и друзьями для жителей.

«Для этого должны быть элементарные удобства, начиная от туалета и заканчивая кафе или прокатом. Мы видим, что с каждым годом популярность наших парков растет в арифметической прогрессии и существует большой запрос на дальнейшее их развитие», — сказал Воробьев.