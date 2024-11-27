Подмосковное лесничество «Русский лес» наградили благодарственным письмом

сегодня в 17:31

Предеседатель организации Денис Журавлев наградил благодарственным письмом коллектив филиала «Русский лес» ГКУ МО «Мособллес» за оказание гуманитарной помощи в виде перечисления денежных средств на приобретение медицинских изделий для госпиталя в Белгороде. Об этом сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.

Сотрудники Комлесхоза и подведомственных организаций активно участвуют в сборе средств на оказание гуманитарной помощи военнослужащим, участвующим в специальной военной операции в рамках профсоюзной акции «Своих не бросаем».

Масштабная акция «Своих не бросаем» проходит по всей России, действенное участие в ней принимают организации отраслевых профсоюзов, первичные профсоюзные организации и трудовые коллективы.

В состав лесного фонда, который контролирует филиал «Русский лес» ГКУ МО «Мособллес» входят лесные массивы, расположенные на территориях преимущественно г. о. Серпухов и в меньшнй мере — г. о. Ступино.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.