Подмосковное Фрязино вошло в топ-10 городов с самым высоким загрязнением воздуха

сегодня в 13:04

Краснодар возглавил десятку российских городов с самым высоким загрязнением воздуха на минувшей неделе. Об этом сообщает Telegram-канал российской экологической партии «Зелёные».

В первую пятерку также попали Липецк, Омск, Воронеж и Чита.

При этом Краснодар (40 мкг/м3), Липецк (24 мкг/м3) и Омск (17 мкг/м3) продолжают удерживать лидерство в антирейтинге.

В топ-10 списка населенных пунктов с самым грязным воздухом также вошли Ижевск, Чита, Пенза, Уфа и подмосковное Фрязино (10 — 8 мкг/м3).

По данным ООН, на сегодняшний день более 90% людей во всем мире дышат воздухом, уровень загрязнения которого превышает допустимые нормы. Загрязнение воздуха признано одной из основных угроз здоровью человека и планеты.