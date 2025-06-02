Подмосковная учительница выиграла суд, подав иск на обматерившего ее 8-классника

В подмосковном Чехове учительница одержала победу в суде, подав иск о защите чести и достоинства против восьмиклассника, сообщает Telegram-канал «МК: срочные новости» .

Школьник длительное время доводил учителя химии. Женщина поинтересовалась у подростка, собирается ли он вести себя прилично, однако в ответ лишь получила условия — не вызывать ученика к доске, и тогда парень не создаст ей проблем. Педагог отказалась, после чего ученик «обложил ее трехэтажным матом» и покинул класс.

Затем в школу пришла мама восьмиклассника и извинилась перед учительницей, однако та не захотела ее слушать. Преподавателя унизили перед всем классом, а извинились с глазу на глаз. Она подала на ученика в суд с требованием публично извиниться и выплатить моральную компенсацию в размере 300 тыс. рублей.

Мама школьника просила снизить размер компенсации, так как одна растит сына. Отец мальчика много лет назад погиб в ДТП. Суд принял сторону истца и обязал ученика выплатить преподавателю 30 тыс. рублей.