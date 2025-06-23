Подмосковная ученица поедет к Северному полюсу по итогам проекта «Ледокол знаний»

20 июня в Музее «АТОМ» на ВДНХ прошел финал международного научно-просветительского проекта «Ледокол знаний», где стали известны имена 27 российских школьников, которые отправятся в арктическую экспедицию «Росатома». В их числе — участница из Московской области. Об этом сообщают организаторы проекта.

В 2025 году проходит шестой сезон научно-просветительского проекта «Ледокол знаний», в котором школьники борются за право принять участие в арктической экспедиции «Росатома» и отправиться к Северному полюсу на атомном ледоколе «50 лет Победы». В этом году экспедиция будет приурочена сразу к двум важным датам: 80-летию российской атомной промышленности и 500-летию начала освоения Россией Северного морского пути.

По итогу защиты проектов эксперты выбрали 24 победителя, которые отправятся в арктическую экспедицию «Росатома». В их числе — Марина Барашкова из Ногинска, ученица 10 класса МБОУ ЦО № 10.

«В 2025 году по поручению Президента России мы отмечаем важное историческое событие — 500-летие начала освоения Северного морского пути. Упорство, находчивость и страсть к познанию неизведанного — качества, которые всегда отличали исследователей, ученых и первопроходцев. Полагаю, что победители проекта «Ледокол знаний» станут достойными продолжателями их дела», — отметил в письменном обращении к участникам председатель организационного комитета по подготовке и проведению празднования 500-летия начала освоения Россией Северного морского пути Николай Патрушев.

В открытом российском отборе шестого сезона «Ледокола знаний» приняло участие рекордное количество человек — более 63 тыс. школьников со всей страны. На основе многоступенчатого отбора в финал проекта вышли 48 школьников в возрасте 14-16 лет из 35 населенных пунктов России, среди которых Москва, Санкт-Петербург, Вологда, Пермь, Дербент и даже дальневосточный поселок Нижний Бестях.

Финалисты прошли интеллектуальную викторину и командную защиту кейсов по трем темам: редкоземельные металлы, квантовые технологии и бионика.

Работу команд оценивало экспертное жюри: Николай Чвертко, директор филиала Транспортной группы FESCO во Владивостоке (предприятие в контуре управления Госкорпорации «Росатом»); Дмитрий Чермошенцев, руководитель группы в компании «Росатом — Квантовые технологии», старший научный сотрудник Российского квантового центра; Ирина Захарова, начальник биолаборатории АО «НИИТФА» (научный дивизион «Росатома»); Андрей Иванов, начальник управления по корпоративным коммуникациям АО «Росатом Недра»; Дмитрий Лутовинов, победитель Всероссийского конкурса «Учитель года России — 2022», эксперт четвертой арктической экспедиции «Росатома» «Ледокол знаний»; Дарья Долгих, директор департамента по работе с органами власти и партнерами АНО «Диалог».

Кроме того, в честь 80-летия атомной промышленности среди финалистов проекта были дополнительно отобраны три победителя в номинациях «Гордость», «Вдохновение» и «Мечта», которые отражают главный слоган юбилея.

«Скажу вам как человек, который был капитаном во множестве рейсов: главная сила не в мощности и технических особенностях судна, а в его команде. Команде настоящих профессионалов, сплоченных общими задачами и целями. Люди и их развитие — это одна из главных ценностей Госкорпорации «Росатом». Такие проекты, как «Ледокол знаний», открывают перед нашей молодежью окно возможностей и помогают сделать правильный выбор будущей профессии, — отметил директор филиала FESCO во Владивостоке, эксперт финала 6 сезона проекта «Ледокол знаний» Николай Чвертко.

Одновременно с российским отбором состоялся международный конкурс на участие в арктической экспедиции «Росатома» «Ледокол знаний». В конкурсном отборе приняли участие около 4 тыс. школьников из 20 стран (Армения, Бангладеш, Беларусь, Боливия, Бразилия, Венгрия, Вьетнам, Гана, Египет, Индия, Индонезия, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Монголия, Мьянма, Намибия, Турция, Узбекистан, ЮАР). Рекордное количество заявок поступило из Кыргызстана (471 участник), Индии (492 участника) и Бангладеш (841 участник).

Научно-просветительский проект «Ледокол знаний» организован сетью информационных центров по атомной энергии (ИЦАЭ) при поддержке госкорпорации «Росатом». Он направлен на популяризацию естественно-научных дисциплин и технологий атомной отрасли, поиск и поддержку талантливых и одаренных детей, развитие их способностей и профориентацию. В проекте принимают участие школьники 14–16 лет со всего мира, лучшие из них отправляются в научно-просветительскую экспедицию «Росатома» к Северному полюсу на борту атомного ледокола «50 лет Победы».