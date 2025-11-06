Подмосковная студентка завоевала серебро на Кубке мира по карате

Студентка Красногорского колледжа завоевала серебро и звание мастера спорта на международном турнире — Кубке мира по карате киокусинкай в городе Казани. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

В соревнованиях приняли участие около 550 спортсменов из 21 страны и 29 регионов Российской Федерации. Среди них выступила представительница Московской области и команды «Бусидо» — студентка Красногорского колледжа Арина Шилова, воспитанница тренера Виктора Трамбецкого.

Арина Шилова заняла второе место и завоевала серебряную медаль мирового первенства в женской весовой категории до 60 килограммов среди спортсменок 16-17 лет. Данный результат позволил ей выполнить норматив на присвоение звания «Мастер спорта России».

В колледже отметили, турнир собрал лучших спортсменов со всего мира, и Арина продемонстрировала невероятные навыки и стойкость, достойные чемпионата.

Для школьников и студентов Московской области доступно более 6 тысяч программ спортивной направленности. Выбрать подходящую секцию и записаться можно в Навигаторе дополнительного образования по ссылке.

