Подмосковная студентка заняла третье место в чемпионате по графическому дизайну

На базе федерального технопарка профессионального образования в городе Нижний Новгород прошел итоговый межрегиональный этап чемпионата «Профессионалы» по компетенции «Графический дизайн». Среди участников из Подмосковья была студентка колледжа «Подмосковье» Екатерина Венчугова, которая заняла почетное третье место. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Конкурсанты продемонстрировали свои навыки в шести модулях: от разработки айдентики до верстки многостраничных изданий, создания дизайна социальных плакатов, формирования упаковки, разработки интерактивных продуктов и проверки креативности.

«Задания требовали не только владения графическими редакторами, но и умения воплощать свои идеи в материал, что включало макетирование на бумаге и картоне. Поздравляем студентку с достойным результатом и желаем дальнейших побед», — добавили в ведомства.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.