Подмосковная студентка спасла жизнь человеку

Студентка МГТУ-МАСИ Эвелина Козлова спасла жизнь человека, возвращаясь домой в Ивантеевку, передает Российской общество первой помощи в своей группе во ВКонтакте .

Во время поездки в автобусе произошло ЧП: при резком торможении пожилая пассажирка получила серьезную травму головы с сильным кровотечением.

«Не растерявшись, Эвелина: оперативно попросила аптечку у водителя, наложила давящую повязку для остановки кровотечения, оказала психологическую поддержку пострадавшей, предотвратила попытки других пассажиров обработать рану спиртовыми салфетками (что могло усугубить ситуацию), координировала вызов скорой медицинской помощи. Благодаря быстрым и грамотным действиям Эвелины, пострадавшая женщина получила своевременную помощь», - говорится в сообщении.

Эвелина прошла серьезное обучение первой помощи у опытных преподавателей Павла и Марии Ильиных и даже обучалась на инструктора по обучению первой помощи. Более того, она активно участвует в различных мероприятиях: флешмобах, представлениях, чемпионатах и соревнованиях по первой помощи, что, безусловно, помогло ей сохранить спокойствие и принять правильные решения в критической ситуации.