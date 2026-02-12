Подмосковная Росгвардия отмечает 57 лет со дня образования службы

В подмосковном главке Росгвардии сотрудники подразделений государственного контроля и лицензионно-разрешительной работы встречают профессиональную дату — 57 лет с момента образования службы. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В настоящий момент на учете в ведомстве числится около 18 тысяч обладателей гражданского оружия. Специалисты непрерывно следят за выполнением правил его хранения, транспортировки и использования. За прошлый год инспекторы провели свыше 35 тысяч мероприятий по проверке условий сохранности оружия, по итогам которых более 6,5 тысячи человек понесли административную ответственность. Почти 4,5 тысячи стволов владельцы сдали в добровольном порядке, свыше тысячи лицензий и разрешений утратили силу. Также из теневого оборота изъято более 5 тысяч единиц гражданского оружия.

Пристальное внимание уделяется и частным охранным структурам. В зоне ответственности лицензионно-разрешительных подразделений — свыше тысячи ЧОПов. В течение года проведено более 13 тысяч выездов с целью контроля за качеством охраны объектов и соблюдением законодательных норм.

Отдельное направление — безопасность топливно-энергетического комплекса. Под надзором находится порядка 150 объектов ТЭК, включая три, расположенных в городе Байконур на территории Казахстана. В 2025 году состоялось около 30 проверок в этой сфере.

Число обращений в сфере оборота оружия, частного сыска и охраны достигло почти 90 тысяч заявок, причем 97% из них были поданы удаленно через портал госуслуг.

Профессионализм и ответственность сотрудников лицензионно-разрешительной работы являются важнейшей составляющей системы обеспечения общественной безопасности в регионе, а также формирования культуры законопослушного обращения с оружием.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил военнослужащих и сотрудников Главного управления Росгвардии по региону с годовщиной образования регионального главка ведомства.

«Защита государства и его граждан — это особое призвание, большая честь и высокая ответственность, с которой вы успешно справляетесь на протяжении многих лет», — сказал Воробьев.