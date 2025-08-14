Подмосковная пшеница нового урожая соответствует высшим стандартам качества

Первые пробы озимой пшеницы урожая 2025 года, выращенные в Подмосковье, успешно прошли проверку в ЦОК АПК. Исследованные образцы из Ступинского округа отнесены к 4 классу — продовольственной категории, используемой для производства хлебопекарной муки. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минсельхозпрода.

Лабораторные испытания подтвердили отличные показатели: содержание белка 11,3 — 12,8%, число падения 197-228 секунд, отсутствие вредителей и посторонних примесей.

Полученные результаты свидетельствуют о высоком качестве подмосковного зерна, что особенно важно для мукомольной и хлебопекарной промышленности. Всего в этом сезоне специалисты планируют проверить 498 проб из 25 муниципалитетов региона. По прогнозам Министерства, валовой сбор пшеницы в области составит около 360 тыс. тонн.

Мониторинг качества зерна — важная часть работы аграриев региона.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что важно поддерживать с/х производителей. В отрасли также важную роль играют технологии.

«Нужно внимательно подойти к нюансам, которые обеспечивают урожайность. И важно предложить те меры поддержки, которые дадут максимальный эффект», — подчеркнул губернатор.