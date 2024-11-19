Подмосковная платформа контроля стройотходов оказалась в списке «Зеленой премии»

Российский экологический оператор представил шорт-листы «Зеленой премии — 2024». В нынешнем году премия проводится в четвертый раз, и за эти годы она стала одним из самых значимых событий экологической повестки. Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии Подмосковья.

Организационный комитет Премии отобрал лучшие проекты в сфере экологии по 13 номинациям среди более чем 13,5 тысю заявок. В номинации «Инициативы отраслевых компаний» одним из претендентов на победу является проект ГК «Урбантех» «ОССиГ-контроль» — система контроля за транспортировкой отходов сноса, строительства и грунтов.

Министр экологии и природопользования Московской области Павел Бида отметил, что Подмосковье стало первым регионом, где система полноценно внедрена и показала отличные результаты.

«Решение „ОССиГ-контроль“ позволяет контролировать транспортировку строительных отходов при помощи искусственного интеллекта и технологий машинного зрения. Об эффективности системы говорит тот факт, что лишь с начала нынешнего года системой вынесено свыше 1300 постановлений по статье 6.26 КоАП Московской области, по фактам незаконной транспортировки строительных отходов», — уточнил Бида.

Подведение итогов и награждение победителей «Зеленой премии-2024» состоится в декабре.

В прошлом году Минэкологии Подмосковья стало лауреатом премии за внедрение интеллектуальных решений для выявления несанкционированного перемещения отходов строительства, сноса и грунтов.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что каждый человек должен понимать алгоритм вывоза строительных отходов.

«Вы знаете, что мы реализуем большую программу по внедрению системы, которая позволит нам не сразу, а если будем действовать системно, последовательно обеспечить вывоз стройотходов от физических лиц, ну и от юридических, конечно. Каждый человек должен понимать алгоритм заказа техники или места, где можно, соответственно, складировать, утилизировать стройотходы. Это ремонт, это стройка, это разные другие ситуации», — сказал Воробьев.