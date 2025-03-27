Подмосковная партия ЕР поздравила театральные коллективы с Всемирным днем театра

Каждый год 27 марта отмечается Всемирный день театра — значимое событие для любителей сценического искусства по всему миру. За 8 лет реализации партийного проекта «Единой России» в подмосковных культурных учреждениях была обновлена материально-техническая база, а также приобретено новое световое и звуковое оборудование. Об этом сообщает пресс-служба Московского областного регионального отделения партии «Единая Россия».

По словам регионального координатора партийного проекта «Культура малой Родины», председателя комитета Мособлдумы по образованию, культуре, науке, туризму, спорту и молодежной политике Линары Самединовой, данный проект играет особую роль в развитии театрального искусства Московской области.

«Театр — зеркало жизни, место, где оживают истории и раскрываются человеческие судьбы, отражаются самые искренние эмоции. Особую роль в развитии театрального искусства Подмосковья играет партийный проект «Культура малой Родины», благодаря которому мы обновляем оборудование, расширяем репертуар и делаем искусство доступнее, не только в больших городах, но и в малых и удаленных территориях. Так, с 2017 года в Подмосковье было поставлено более 290 спектаклей, приобретено современное световое и звуковое оборудование, кресла, сценические костюмы и декорации, улучшены условия работы творческих коллективов. Желаю всем, кто служит театру, неиссякаемого вдохновения, громких премьер, аншлагов и преданных зрителей», — сказала Самединова.

Единороссы в муниципалитетах поздравили с праздником творческие коллективы, а также организовали посещение спектаклей и постановок для семей участников СВО.

Так, мытищинский театр кукол «Огниво» стал площадкой для яркого и трогательного события — показа спектакля «Мама для мамонтенка» Луганского академического театра кукол. Луганский академический театр кукол — единственный профессиональный детский театр на Луганщине. В его репертуаре более 30 спектаклей для детской, молодежной и взрослой аудитории.

Особыми гостями культурного мероприятия стали дети участников СВО и члены их семей.

«Спасибо Луганскому академическому театру кукол за это прекрасное зрелище, которое надолго останется в наших сердцах. Пусть в нашей жизни будет больше таких замечательных событий, которые приносят радость и счастье!», — сказал художественный руководитель Мытищинского театра кукол «Огниво», депутат Совета депутатов от «Единой России» Алексей Гущук.

В школе № 1 городского округа Королев состоялась театральная постановка «Верить, надеяться и любить», посвященная Международному дню театра. В спектакле приняли участие школьники 6-11 классов.

«Для нас война — это выцветшие черно-белые фотографии и военные песни, рождающие чувства светлой радости и светлой печали. В памяти каждого из нас всегда будет звучать музыка Победы: в рассказах дедушек и бабушек, в документальных кадрах, песнях войны, романсах, военной лирике, частушках, плаката. Из всех этих музыкальных фраз родился спектакль. Он про них, отважных и смелых, доблестных и честных воинах — героях, защитивших свою Родину. Про то, как они верили в свою страну, надеялись выжить и победить, как любили и этой любовью были защищены», — прокомментировала муниципальный координатор партпроекта «Историческая память» Ирина Гайдукова.

По ее словам, международный День театра стал отличной возможностью для того, чтобы подчеркнуть культурное наследие и ощутить значение театрального искусства.

Лыткаринские единороссы посетили уникальное место, находящееся в Доме культуры «Центр Молодежи», — театр-студию «Магия кукол» и поздравили с профессиональным праздником творческую команду. Они дарят зрителям разного возраста сказку и буквально своими руками создают магию.

Возглавляет театр-студию «Магия кукол» актер, член Творческого союза художников России, режиссер-постановщик и художник-мастер кукол Сергей Шипилов. Коллектив театра кукол является обладателем различных престижных наград. Партийцы пожелали коллективу театра-студии вдохновения, новых творческих свершений, ярких премьер и благодарных зрителей и подарили памятные подарки.

В Люберцах «Единая Россия» организовала экскурсию для школьников в кукольный театр. Ребята познакомились с историей театра, узнали о процессе создания спектаклей и увидели представление.

«Для наших учеников это была настоящая встреча с миром искусства. Многие дети впервые оказались в кукольном театре и смогли заглянуть за кулисы, увидеть, как оживают персонажи, как работают артисты и как рождается волшебство на сцене», — сказала депутат совета депутатов от «Единой России» Наталия Скисова.

В текущем году в рамках партийного проекта «Культура малой Родины» планируется постановка 46 спектаклей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе осознают важность сохранения культуры и донесения ее до каждого жителя страны.

Глава региона также отметил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия.