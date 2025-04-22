Подмосковная компания зарегистрировала препарат для лечения генетического заболевания

Российская фармацевтическая компания «ПСК Фарма», резидент особой экономической зоны «Дубна», получила регистрационное удостоверение на новый препарат для лечения пациентов с тяжелым наследственным заболеванием — фенилкетонурией. Об этом сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Препарат пополнит портфель компании для терапии социально значимых заболеваний и будет выпускаться под торговым наименованием «Сапроптерин ПСК».

«Производственные мощности подмосковной компании «ПСК Фарма» позволяют полностью закрывать потребность в данном препарате по всей России. На сегодняшний день — это около 135 тыс. таблеток в год. При необходимости предприятие сможет увеличить объем выпускаемой продукции. Поскольку препарат входит в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарств (ЖНВЛП), его планируется поставлять в лечебные учреждения в рамках государственных закупок», — рассказала зампредседателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Фенилкетонурия встречается примерно у одного из 10 тысяч новорожденных. Это наследственное генетическое заболевание, связанное с нарушением обмена аминокислоты фенилаланина. Из-за мутации гена организм не способен перерабатывать данную аминокислоту, что приводит к накоплению токсичных продуктов обмена веществ. Без своевременной диагностики и лечения заболевание может вызвать серьезные неврологические нарушения.

«В 2024 году объем рынка России по государственным закупкам сапроптерина составил 3 200 упаковок. Мы очень внимательно относимся к безопасности и качеству лекарственных средств, которые производятся для наших соотечественников на заводе «ПСК Фарма» в г. Дубна. Я по своей инициативе лично дополнительно читаю отчеты по обращениям от граждан и могу с гордостью сказать, что в целом наши препараты не уступают референтным по терапевтической эффективности, безопасности и качеству», — добавила генеральный директор «ПСК Фарма» Евгения Шапиро.

Новый препарат с действующим веществом сапроптерин для лечения взрослых и детей будут производить в соответствии со стандартами GMP в форме таблеток в дозировке 100 мг.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что на территории Московской области реализуются меры поддержки бизнеса и проектов импортозамещения.

«Тема импортозамещения очень важна. Если ты открываешь предприятие по программе импортозамещения, ты получаешь деньги под 1% из федерального фонда развития промышленности», — отметил Воробьев.