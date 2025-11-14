Подмосковная компания-возчик ТКО первой в России протестирует новый КАМАЗ К5

В рамках технической конференции, которая состоялась в Набережных Челнах, руководство подмосковной компании-возчика ТКО «ЭкоЛайф» и КАМАЗа обсудили вопросы обслуживания и эксплуатации автотехники. Об этом сообщает пресс-служба Минчистоты региона.

Во время мероприятия также состоялась презентация новейшего поколения автомобилей КАМАЗ К5 и экскурсия по ключевым объектам автогиганта — от сборочных конвейеров до научно-технического центра. Участники познакомились с процессом сборки двигателей, кабин и готовой техники.

Напомним, в сентябре руководство КАМАЗа уже побывало в «ЭкоЛайф», в рамках делового общения стороны наметили дальнейшие шаги для взаимодействия.

Итогом сотрудничества стала договоренность предприятий о том, что компания «ЭкоЛайф» протестирует КАМАЗ К5 в реальных условиях эксплуатации на маршрутах в Подмосковье.

Машина выйдет в рейс в 2026 году. «ЭкоЛайф» станет первой компанией в стране, которая опробует новый спецтранспорт в действии.

