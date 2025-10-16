Предприятия Московской области продолжают принимать экскурсии в рамках программы «Промышленный туризма». Очередное мероприятие прошло в округе Луховицы на современном производстве компании «Транснефть — Диаскан». Об этом сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Компания «Транснефть — Диаскан» работает в сфере обеспечения безопасной эксплуатации магистральных нефтепроводов и нефтепродуктопроводов при транспортировке углеводородов. Основными направлениями деятельности компании являются: разработка и изготовление внутритрубных инспекционных приборов и очистного оборудования; внутритрубная диагностика линейной части трубопроводов с выпуском технических отчетов; мониторинг технического состояния трубопроводов на основе периодических обследований и ведения базы данных. Компания также проводит экспериментальные исследования и НИОКР, а также осуществляет ряд других работ в свой сфере.

Участникам экскурсии, которыми стали ветераны СВО и члены их семей, показали, как устроено современное производство изнутри. Гости посетили цех диагностики, участок сборки оборудования, аналитический центр предприятия и испытательную лабораторию.

Экскурсия вызвала живой интерес. Гости не только увидели уникальную технику, но и смогли пообщаться со специалистами, задать вопросы о вакансиях и возможностях трудоустройства на предприятии.

Программа «Промышленный туризм» реализуется при поддержке Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области совместно с Ассоциацией ветеранов СВО и направлена на адаптацию участников СВО и помощь им в трудоустройстве.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что. большое количество муниципалитетов очень добросовестно ведет работу по всему, что связано со специальной военной операцией.

«Это важно. Я хочу поблагодарить эти территории, которые находятся в зеленой зоне», — сказал Воробьев.