Роботизация и цифровизация — два взаимосвязанных процесса, определяющие современное развитие АПК. На стенде Московской области в рамках агропромышленной выставки «Золотая осень — 2025» группа «Черкизово» представит на экране крупнейший в России полностью роботизированный завод сырокопченых колбас, где за счет высокого уровня автоматизации влияние человеческого фактора сведено к минимуму на всех этапах производства. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья.

Группа «Черкизово» — один из крупнейших агропромышленных холдингов России. В его структуру входят 14 птицеводческих комплексов, 20 свинокомплексов, 13 мясоперерабатывающих предприятий, 13 комбикормовых заводов и 20 элеваторов. Завод-робот АО «Черкизово-Кашира» был запущен в 2018 году. Инвестиции в его создание составили 7 миллиардов рублей. Производственный процесс организован по принципу «Индустрия 4.0» с использованием высокотехнологичного оборудования. Полностью роботизированное производство обеспечивает стабильное качество продукции и соответствует задачам цифровой трансформации АПК. В 2024 году завод выпустил 12,3 тыс. тонн сырокопченых колбас. В Московской области группа «Черкизово» занимается также выращиванием бройлеров на площадках в Раменском и Одинцовском округах и производством широкого ассортимента продукции из куриного мяса. Кроме того, компания владеет Ожерельевским комбикормовым заводом, мощности которого позволяют производить 500 тысяч тонн комбикормов в год. Объем инвестиций «Черкизово» в Московской области в 2023–2024 годах превысил 3,5 млрд рублей.

В ведомстве сообщили, что объем производства мяса птицы в регионе за 2024 год достиг 289,6 тыс. тонн (14,1% в ЦФО), колбасных изделий — 267,7 тыс. тонн (21,9% в ЦФО). Подмосковье сохраняет лидерство по экспорту мяса птицы с объемом 124 тысяч тонн, а экспорт колбасных изделий за 2024 год вырос на 25% до 9,1 тыс. тонн.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что доля сельского хозяйства в Московской области невелика, но оно очень важно для развития.

«В Московской области доля сельского хозяйства невелика, но имиджево очень заметна, потому что на удаленных территориях абсолютное большинство людей так или иначе связаны с землей или с переработкой того, что <…> дает урожай. <…> Приятно, что мы каждый год ставим рекорды», — сказал Воробьев.