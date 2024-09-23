Подмосковная компания получила две премии на фестивале социальной коммуникации

Подмосковная компания «Метиз» по производству протезов получила две премии на XIV Международном фестивале социальной рекламы и коммуникаций «LIME Профи». Об этом сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Компания «Метиз» выпускает комплектующие для протезов верхних и нижних конечностей. На прошедшем фестивале компания представила видеоролик о продукции предприятия. На фестивале «LIME Профи» «Метиз» показала премьерную серию проекта «Не_КИБОРГИ. Проект про людей» под названием «А как ты шнурки завязываешь?». Работа подмосковной компании заняла 1 место в номинации «Корпоративная социальная ответственность», а также 3 место в номинации «Социальная видеореклама».

«У нас была цель придумать социальную активность для людей, которые пользуются протезами на постоянной основе. И мы в компании видели явную нехватку информации по этой теме. В частности, развеять миф, что протезирование — это очень дорого, долго и вообще невозможно для простого человека. Также нам важно было показать, что ампутация не является приговором, что есть очень много людей, которые научились жить с протезами, которые нашли себя в новой профессии, нашли для себя какие-то новые хобби», — рассказала о ролике директор по маркетингу компании «Метиз» Татьяна Алехина.

В 2024 году кинофестиваль «LIME» проводился в 14 раз, а «LIME Профи» — во второй. Первый предназначен для физических лиц, второй — для юридических. В шорт-лист обоих смотров в этом году вошли более 90 работ из разных стран.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что регион внедряет помощь малому и среднему бизнесу через инвестпортал.

«С помощью инвестпортала появляются индустриальные парки, различные программы поддержки, например, по импортозамещению, по ряду направлений машиностроения. Ты можешь рассчитывать на дополнительную помощь по проектам, которая делает экономическую модель твоего бизнеса более доходной и быстро окупаемой», — сказал Воробьев.