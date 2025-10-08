Подмосковная компания начнет поставки радиоэлектронных компонентов в ПФО

Компания «НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И МАТЕРИАЛЫ» (НТМ) из Сергиево-Посадского округа, входящая в состав АО «Концерн ВКО „Алмаз-Антей“, планирует выйти на рынок Татарстана. Соответствующее соглашение достигнуто в ходе переговоров на международном форуме „ТЕМП“ в Казани. Ранее компания не сотрудничала с Приволжским федеральным округом, уточняет пресс-служба министерства инвестиций промышленности и науки Московской области.

На своем стенде в рамках форума подмосковная компания представила компоненты для беспилотных летательных аппаратов, изделия из феррита и специальной керамики, а также высокотехнологичный крепеж для машиностроения. Разработки предприятия вызвали интерес у представителей промышленного сообщества Татарстана.

«Участие в подобных мероприятиях открывает новые перспективы кооперации и укрепляет позиции Московской области как центра высокотехнологичного производства. Расширение межрегионального сотрудничества и развитие производственных компетенций „НТМ“ станут важным вкладом в реализацию промышленной политики Подмосковья и повышение инвестиционной привлекательности региона», — отметил генеральный директор НТМ Александр Карпенко.

«НТМ» — современное высокотехнологичное предприятие, входящее в структуру АО «Концерн ВКО „Алмаз-Антей“. Основные направления деятельности — производство специальной керамики и ферритов, механообработка, металлообработка, выпуск крепежной и медицинской продукции.

Напомним, подобрать локацию для реализации проекта в Подмосковье можно на инвестиционной карте Московской области: https://invest.mosreg.ru/investor/map.

Инвесткарта создана в рамках реализации регионального инвестиционного стандарта, внедренного в Подмосковье.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил главам округов работать по привлечению инвесторов и выстраивать с ними коммуникацию. Он также отметил важность знакомства и коммуникации с резидентами — владельцами компаний или с теми, кто планирует реализовать различные проекты на территориях округов.

«Те территории, которые сегодня не имеют, может быть, заметных проектов в части привлечения инвесторов, — прошу на это обращать внимание», — сказал Воробьев.