Подмосковная компании наказана за незаконную транспортировку отходов

Химкинский городской суд отказал строительной компании «Проспект-НТМ» в удовлетворении жалобы на действия Минэкологии Подмосковья. За незаконную транспортировку строительного мусора компания была оштрафована на 100 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Факт нарушения был зафиксирован средствами фотофиксации на автодороге «Солнечногорск-Спасс-Брехово-Зеленоград» . На данную перевозку электронный талон не оформлялся, что является нарушением, которое квалифицируется по статье 6.26 кодекса Московской области об административных правонарушениях», — сообщил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

За незаконную транспортировку строительного мусора компания была оштрафована на 100 тысяч рублей. Ее представители пытались обжаловать наказание, однако суд подтвердил правоту Минэкологии. Решение в законную силу пока не вступило.

Фирсов также напомнил, что на прошлой неделе по фактам незаконного перемещения строительных отходов было вынесено 19 постановлений, сумма штрафов составила 1 124 000 рублей.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее поручил пресекать незаконные навалы строительного мусора и жестко наказывать нарушителей.

«Там, где обнаруживаются свалки, должны быть камеры и неотвратимое наказание. Без этого мы не победим», — сказал Воробьев.