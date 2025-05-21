Подмосковная команда завоевала золото и бронзу на спартакиаде для учащихся с ОВЗ

Ранее в Грозном завершилась Всероссийская спартакиада школьных спортивных клубов для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов. Яркое спортивное событие объединило команды из разных регионов страны, продвигая идеи инклюзии, здорового образа жизни и спортивного развития. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Регион достойно представила команда Истринской школы-интерната. Ребята продемонстрировали волю к победе, спортивный дух и высокую подготовку.

Девушки из Подмосковья стали чемпионками в настольном теннисе, уверенно завоевав золото в финале соревнований. В шашках команда также высокий уровень, завоевав бронзу благодаря стойкости и блестящей игре на всех этапах турнира.

Участие в таких соревнованиях формирует уверенность в собственных силах, развивает ответственность, настойчивость и стремление к новым достижениям.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются с зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.