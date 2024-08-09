Подмосковная «ЕР» и «Почта России» провели торжественную церемонию гашения памятной марки в Подольске

Торжественная церемония прошла в здании Подольского краеведческого музея. Участники события поставили свои подписи на конвертах первого дня. Погашенные конверты с оригинальной маркой оформили в памятные рамы.

По словам первого заместителя секретаря Московского областного регионального отделения «Единой России», депутата Мособлдумы Дениса Перепелицына, вопрос сохранения памяти имеет для партии первостепенное значение.

«В тяжелый октябрь 1941-го, когда немцы стояли в 30 км от Москвы, более 33 тысяч мирных жителей Подольска встали на защиту страны. К станкам пришли женщины и подростки, комсомольско-молодежные бригады. Сейчас мы видим попытки искажения истории России и Второй мировой войны. Принципиальная позиция „Единой России“ — сохранить память о великом подвиге нашего народа. Для этого мы ежегодно проводим тысячи различных мероприятий, а направление этой работы выведено в отдельный партийный проект „Историческая память“, — заявил Денис Перепелицын.

Он также подчеркнул, что о присвоении почетного звания «Города трудовой доблести» просили сами ветераны Подольска, до подписания Указа Президентом, соответствующее решение поддержали депутаты Мособлдумы.

Фото - © Пресс-служба Московского областного регионального отделения партии "Единая Россия" Фото - © Пресс-служба Московского областного регионального отделения партии "Единая Россия" Фото - © Пресс-служба Московского областного регионального отделения партии "Единая Россия" Фото - © Пресс-служба Московского областного регионального отделения партии "Единая Россия" Фото - © Пресс-служба Московского областного регионального отделения партии "Единая Россия" Фото - © Пресс-служба Московского областного регионального отделения партии "Единая Россия"

На памятной марке, выпущенной тиражом 18 000 экземпляров номиналом 60 рублей, изображен памятник заводчанам — участникам Великой Отечественной войны и труженикам тыла. Мужчина — рабочий завода, отправляющийся на фронт, женщина и ребенок — его жена и сын, сменяющие отца в тылу. Образ такой семьи, вынесшей все тяготы разлуки и лишений войны, является олицетворением «Города трудовой доблести». Марочный лист состоит из шести марок, посвященных Вологде, Дзержинску Нижегородской области, Костроме, Подольску, Улан-Удэ и Чите. Каждый из них носит почетное звание — «Город трудовой доблести». Дополнительно к выпуску почтовых марок изданы конверты первого дня и изготовлены штемпели специального гашения для Москвы и других городов.

«Год назад Подольск получил статус Города трудовой доблести. Сегодня „Почта России“ увековечила этот момент не только для жителей Подольска, но и для всей страны. Все знают о самоотверженном подвиге Подольских курсантов, а также жителей города, сделавших все для Великой Победы», — отметила заместитель директора макрорегиона Москва Почты России Наталья Добрыднева.

Марки, погашенные в день выпуска, представляют особую ценность для коллекционеров.

Начиная с 2021 года по инициативе партии «Единая Россия» и при непосредственной поддержке «Почты России», в почтовое обращение ежегодно выходят государственные знаки почтовой оплаты (ГЗПО), посвященные городам, наделенным Указом Президента России Владимира Путина почетным званием «Город трудовой доблести». В этих городах при организационной поддержке «Почты России» проходят торжественные церемонии гашения данных почтовых марок.

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