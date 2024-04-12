Подмосковная «Единая Россия» в марте направила более 300 тонн гумпомощи

Подмосковная «Единая Россия» в марте направила более 300 тонн гуманитарной помощи в зону СВО и жителям новых регионов, передает пресс-служба партии.

Соответствующие итоги озвучил секретарь Московского областного отделения партии Игорь Брынцалов в ходе заседания фракции «Единой России» в Московской областной Думе.

«За первые три месяца этого года объем наших гуманитарных грузов превысил 1 тыс. тонн. Это адресная помощь, направляемая по запросам наших бойцов или учреждений, расположенных в приграничных с Украиной районах», — отметил Игорь Брынцалов.

Гуманитарная помощь включает в себя продукты питания, одежду, медикаменты и средства первой необходимости. В воинские подразделения отправляются генераторы, автомобили, квадрокоптеры, тепловизоры, дизельные генераторы и многое другое.

Так, например, местным отделением городского округа Балашиха было отправлено 3 ретранслятора систем связи, партия аккумуляторов для автомобиля Урал и 3 метеостанции. Из Долгопрудного на фронт отправили 2 автомобиля УАЗ, 3 подавителя дронов, 3 квадрокоптера. Местное отделение Краснознаменска передало для бойцов генератор, 40 печек-буржуек, бытовую технику, строительные инструменты.

Присоединиться к гуманитарным миссиям «Единой России» может каждый. В городских округах работают общественные приемные партии, которые принимают гумпомощь. Их адреса и контакты доступны по ссылке.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил волонтеров региона. Он подчеркнул, что добровольцы занимаются очень важными вопросами, решают многие проблемы.

«Я благодарен всем волонтерам, особенно тем, кто является лидерами этого движения — наставникам», — сказал он.