Подмосковная «Единая Россия» традиционно присоединилась к акции «Елка желаний»

Всероссийская благотворительная акция «Елка желаний» реализуется уже 7 лет. Партийцы с первого дня проведения принимают активное участие в этой предновогодней инициативе, которая каждый год объединяет тысячи неравнодушных граждан, готовых творить добрые дела, сообщила пресс-служба подмосковного отделения партии «Единая Россия».

Традиционно к акции в регионе присоединяются депутаты всех уровней, а также весь актив партии. Благодаря усилиям организаторов и исполнителей почти тысячи детей и пожилых людей получают подарки.

«Новый год — это вера в чудо и, конечно, долгожданные подарки. Мы, взрослые, радуемся возможности создать для детей это волшебное ощущение праздника. Оно обязательно должно быть у каждого ребенка. Для этого по доброй традиции в декабре я также поучаствовал в „Елке желаний“. Эта Всероссийская акция позволяет дарить внимание и заботу тем, кто в этом особенно нуждается — детям участников СВО, мальчишкам и девчонкам из новых регионов, а также ребятам с инвалидностью и с ОВЗ», — сказал секретарь подмосковного отделения «Единой России», спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов.

В Балашихе он снял шар-открытку семилетнего Дениса Иванова. Мальчик написал трогательное письмо, в котором рассказал, что хочет получить конструктор. Парламентарий пообещал в ближайшие дни передать ребенку подарок.

В Московской области новогодние елки установлены во всех отделениях партии, на которых размещены открытки с желаниями детей.

В Королеве в рамках «Елки желаний» депутат Государственной Думы Денис Кравченко совместно с депутатом Московской областной Думы Сергеем Керселяном и секретарем местного отделения партии, главой города Игорем Трифоновым сняли с новогодней ели открытки с письмами королевских ребят.

«Среди желаний ребят — мобильный телефон, кинопроектор, смарт-часы, поездка в детский развлекательный центр и другие. Все эти новогодние мечты обязательно исполним. Пусть мечты и желания сбудутся каждого ребенка в нашей стране. Дарите радость детям!», — сказал Игорь Трифонов.

В Лобне заместитель секретаря Московского областного регионального отделения «Единой России» Денис Перепелицын вместе с руководителем фракции партии «Единая Россия» в Совете депутатов городского округа Лобня Дмитрием Красновым навестили семью Батазовых. Ранее депутат Мособлдумы снял шарик с елки с желанием сестер Василисы и Василины. Девочки попросили у Деда Мороза исполнить их желание — подарить куклы. Новогоднее желание сбылось, а вместе с игрушками партийцы вручили детям сладкие подарки и наборы для творчества.

«Это замечательная традиция, которая дарит радость и тепло не только тем, кто получает подарки, но и тем, кто их делает. Мне очень приятно ежегодно становиться частью этой праздничной акции. Отмечу, что в этом году особое внимание уделено детям, чьи отцы находятся в зоне специальной военной операции. Семья Батазовых относится к этой категории», — пояснил Перепелицын.

Депутат Мособлдумы Владимир Жук присоединился к акции «Елка желаний» в Лыткарино. Он снял с елки одно из пожеланий — подарочные карты в магазин Детский мир. Теперь мечта ребенка станет реальностью.

«„Елка желаний“ — это возможность не просто подарить подарок, а сделать новогодний праздник особенным. Дети верят в чудо, и наша задача — эту веру поддерживать. Акция продолжится до конца новогодних праздников, а значит, еще больше ребят смогут увидеть, как их мечты сбываются», — отметил Владимир Жук.

Местные депутаты «Единой России» Егорьевска также приняли участие в новогодней акции. Вместе с секретарем местного отделения, главой округа Дмитрием Викуловым руководитель фракции Павел Фокин и другие члены депутатского объединения сняли с елки украшения с новогодними желаниями мальчишек и девчонок округа.

«Мне достался шар с мечтой 9-летнего мальчика по имени Егор. Он очень хочет получить на Новый год коллекционную машинку. Его мечта обязательно исполнится. Благодаря акции „Елка желаний“ мы объединяем усилия, чтобы подарить немного волшебства тому, кто особенно нуждается в поддержке и заботе», — рассказал депутат округа, член фракции «Единая Россия» Георгий Аксенов.

Всероссийская благотворительная акция «Елка желаний» проходит с 2018 года. Партийный актив «Единой России» совместно с депутатским корпусом партии всегда принимает активное участие, помогая исполнять мечты детей. Кроме этого, партийцы в преддверии нового года проводят на территории региона целый ряд новогодних акций. Информацию о том, кто может стать участником и исполнителем акции можно найти на сайте акции: https://елкажеланий.рф.

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