Подмосковная «Единая Россия» провела мероприятия в честь Дня воинской доблести

Ежегодно День воинской доблести в Подмосковье отмечается 6 мая. Этот день призван увековечить в памяти потомков вклад жителей региона в дело Победы над фашизмом. Памятная дата совпадает с Днем памяти святого великомученика Георгия Победоносца — покровителя всех воинов, чей образ напоминает о чести, верности долгу и любви к Родине. Об этом сообщает пресс-служба партии «Единая Россия».

В апреле 2015 года был принят закон, в соответствии с которым муниципальным образованиям, на территории которых или в непосредственной близости во время Великой Отечественной войны проходили сражения, может быть присвоено звание «Населенный пункт воинской доблести». Вклад в Победу подмосковных городов и населенных пунктов отмечен почётными званиями федерального и регионального уровней. На сегодняшний день звания удостоены 44 населенных пункта.

По словам секретаря Московского областного регионального отделения «Единой России», спикера Мособлдумы Игоря Брынцалова, чем дальше в историю уходит Великая Отечественная война, тем больше сил мы должны прикладывать, чтобы о подвиге поколения победителей знали и помнили.

«Сегодня мы отдаем дань уважения защитникам Подмосковья, которые в те страшные годы героически сражались, строили оборонительные сооружения, производили военную продукцию, делали все, чтобы приблизить Победу. Осенью 1941 года в битве за Москву решалась судьба нашей страны. Несмотря на преимущество врага в силе и технике, во время кровопролитных боев наши воины отстояли столицу и повернули войну вспять. Низкий поклон нашим дорогим ветеранам за жизнь и будущее, которые вы нам подарили! Уважаемые жители региона, спасибо вам за то, что вместе с нами бережете память о героической истории Подмосковья!» — сказал Игорь Брынцалов.

В эту важную для Московской области дату депутатский корпус совместно с партийным активом, сторонниками и местными жителями организовал различные памятные акции и митинги, возлагали цветы и проводили субботники.

Так, в городском округе Домодедово единороссы во главе с депутатом Мособлдумы, заместителем секретаря регионального отделения партии «Единая Россия» Олегом Жолобовым провели субботник по благоустройству памятника воинам-землякам, погибшим на фронтах войны, в деревне Степыгино. Почетное звание «Населенный пункт воинской доблести» было присвоено ей в 2018 году.

В годы войны здесь располагался военный аэродром, а в небе над деревней Герой Советского Союза, советский летчик Виктор Талалихин летом 1941 года совершил самый знаменитый ночной таран фашистского бомбардировщика, который летел бомбить Москву. В Степыгино, недалеко от места падения боевой машины, установлен памятный знак.

«Убрали листву, почистили плитку, подмели дорожку, ведущую к памятному знаку. На протяжении многих лет депутаты «Единой России» вместе с активистами партии, волонтерами и жителями благоустраивают и реставрируют мемориалы, памятники, обелиски. Эти мероприятия помогают сохранить память о героических событиях, произошедших на территории нашего региона во время Великой Отечественной войны, и воспитывают уважение к защитникам у молодёжи», — подчеркнул Жолобов.

Возложение цветов в День воинской доблести прошло в городе Яхрома, расположенном в Дмитровском округе. Город удостоен почетного звания «Населенный пункт воинской доблести» в апреле 2020 года. В ночь с 27 на 28 ноября 1941 года Яхрома была захвачена, немцы перешли канал имени Москвы. Однако уже 7 декабря, в ходе ожесточенных боев, в том числе на Перемиловскойвысоте, город был освобождён силами 1-й ударной армии под командованием генерала В. И. Кузнецова.

В рамках цикла исторических мероприятий «Успех V единстве поколений» депутат Московской областной Думы, член фракции «Единая Россия» Марина Шевченко совместно с членами и сторонниками партии, молодогвардейцами и учениками местных школ почтили память павших в боях за Яхрому минутой молчания и возложили цветы к стеле «Населенный пункт воинской доблести».

«Память о героизме наших предков — основа патриотического воспитания молодежи и залог сохранения исторической правды. Мы обязаны чтить подвиг защитников Родины и передавать эту память будущим поколениям. Отмечу, что именно город Яхрома стал первым городом Подмосковья, освобождённым от фашистов», — сказала Марина Шевченко.

Партийцы Солнечногорска во главе с депутатом Мособлдумы Владиславом Мирзоновым также приняли участие в митинге-возложении к стеле «Солнечногорск — город воинской доблести». Почётное звание городу было присвоено 10 лет назад. Автор стелы — заслуженный художник России Роман Фашаян.

6 декабря 1941 года на Солнечногорской земле начался путь к Великой Победе. В самом начале Великой Отечественной войны из округа ушло на фронт 12 тысяч мужчин — а это практически всё мужское население города, почти 9 тысяч не вернулось. Вокруг самого Солнечногорска и в городе велись ожесточенные бои, но враг был отброшен.

«Стела имеет большое значение для всех нас и сохраняет историческую память о событиях тех суровых лет, поддерживает единство поколений и уважение к ветеранам. В этот важный день мы вновь объединились вокруг стелы, чтобы почтить память погибших воинов и возложить цветы, символизирующие вечную благодарность и преклонение перед героями», — рассказала председатель местного Совета депутатов, член фракции «Единая Россия» Марина Веремеенко.

А в главном подразделении Щелковского колледжа прошёл Урок мужества. В честь Дня воинской доблести Подмосковья его провели заместитель секретаря Щелковского отделения партии «Единая Россия» Антон Малинин совместно с участником специальной военной операции Виктором Дядюрой.

Военнослужащий рассказал учащимся о личном опыте участия в СВО, подчеркнув важность патриотизма, долга и верности Отечеству. Он поделился историями о героизме и мужестве российских солдат, выполняющих свой долг в зоне боевых действий.

В свою очередь, Антон Малинин акцентировал внимание на историческом значении дня, отметив, что этот день является символом героизма и самоотверженности защитников Московской земли. Он подчеркнул важность сохранения памяти о подвигах предков и воспитания у молодёжи чувства патриотизма и гордости за свою страну.

«Мы отмечаем этот день накануне праздника Великой Победы. Вклад наших воинов и жителей области в общую Победу неоценим. Мы всегда будем чтить подвиг всех, кто героически сражался на фронте, трудился в тылу, восстанавливал родное Подмосковье в послевоенные годы. Современные вызовы требуют от нас такой же сплоченности и решимости, какие демонстрировали наши предки в годы Великой Отечественной войны. Их пример вдохновляет нас на преодоление трудностей и защиту национальных интересов», — сообщил Малинин.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов <…>, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.