Подмосковная «Единая Россия» приняла участие в региональном субботнике

«Единая Россия» в Московской области присоединилась к жителям муниципалитетов и приняла участие в посадке деревьев и очистке общественных территорий в рамках Общерегионального субботника, передает пресс-служба партии.

Каждую весну общественные территории городских округов Подмосковья приводятся в порядок и благоустраиваются. Это помогает сохранить чистоту и порядок на улицах и в парках городов. Депутаты всех уровней, члены и сторонники партии «Единая Россия» убирают мусор, подстригают газоны, высаживают и обрезают деревья и кустарники, а также проводят другие мероприятия по улучшению внешнего вида территорий.

Секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов присоединился к субботнику в Реутове. Он совместно с жителями, волонтерами и активистами «Единой России» высаживал деревья и помогал в благоустройстве городского парка«Фабричный пруд».

«Надеюсь, все деревья, которые мы посадили, приживутся и украсят „Фабричный пруд“. Парк стал центром притяжения для взрослых и детей. С 2016 года началось его масштабное благоустройство. Совместно с „НПО Машиностроения“ парк расширили и привели в порядок. Получилось удобно и современно», — сказал Брынцалов.

В мероприятии также приняли участие сотрудники регионального исполнительного комитета партии «Единая Россия», Почётный гражданин Реутова Людмила Колобанова, командир Дивизии оперативного назначения им. Ф. Э. Дзержинского Николай Кузнецов, глава округа, секретарь местного отделения партии Филипп Науменко, телеведущий Тимур Кизяков.

Стоит отметить, что работы по уборке и озеленению общественных пространств в течение месяца партийцы проводили во всех муниципалитетах региона. Особое внимание уделяли мемориалам и местам Славы, посвященным памяти Героев Великой Отечественной войны.

Так, в Волоколамске единороссы и активисты движения «Волонтеры Победы» привели в порядок территорию мемориала «Скорбящая мать».Участок расчистили от сухой листвы, травы и кустарников. Также покрасили постамент памятника и обработали плиточное покрытие.

Депутат Мособлдумы, член фракции «Единая Россия» Дмитрий Денископрисоединился к традиционному субботнику в городском округе Люберцы.

«В апреле вместе мы наводим порядок в округе и готовимся к главному нашему празднику — Дню Победы. Вместе с коллегами по партии, сотрудниками управляющей компании, а также активными жителями и школьниками, навели порядок на территории около гимназии № 20», — рассказал Дмитрий Дениско.

В Истринском городском округе общими усилиями привели в порядок участок лесополосы, на котором располагается Аллея Славы участников СВО, мужественно погибших, защищая нашу страну. А также, партактив местного отделения «Единой России» организовал посадку деревьев в Гефсиманском саду на территории Новоиерусалимского монастыря.

Сотни жителей Химок, активисты, сторонники партии и молодогвардейцы расчистили прибрежную зону вблизи реки Химка от сухостоя и мусора.

Во время субботника в Талдоме были убраны парки, аллеи, скверы, дворовые территории, покрасили лавочки и убрали сухую листву. Таким образом, жители подготовили округ к празднованию Первомая. Эта традиция продолжается со времен советской эпохи.

«С гордостью можно сказать, что наш округ готов к летнему сезону. Талдомский край привлекает своей красотой, великолепием и чистотой, ждем всех в гости к нам» — сказал секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Юрий Крупенин.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье важно уделять внимание проблемам и отвечать на вызовы.

«Наша задача разговаривать с жителями там, где есть проблемы», — сказал Воробьев.