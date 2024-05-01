Подмосковная «Единая Россия» поздравила всех трудящихся с праздником Весны и Труда

Депутаты и члены «Единой России» в Московской области совместно с активистами МГЕР поблагодарили трудовые коллективы, ветеранов труда и всех причастных за вклад в развитие региона. Об этом сообщила пресс-служба подмосковного отделения партии.

Уже больше 130 лет этот весенний праздник есть в календаре многих стран. Называли его по-разному — День международной солидарности трудящихся, День весны и труда, День Интернационала.

В Советские годы в рамках празднования 1 мая традиционными стали демонстрации и шествия трудящихся, концерты и митинги. В наши дни на Первомай не проходят шествия в таких масштабах. Однако политические и профсоюзные организации, а также общественные движения организуют первомайские акции, а также посещают всех причастных адресно.

Секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов присоединился к поздравлениям, а также отметил, что в этот день мы чествуем тех, кто своим умом и энергией развивает наш регион. Первомай напоминает о том, что в основе всех достижений стоит Человек труда.

«Благодаря самоотверженной работе жителей региона есть большие достижения в экономике, социальной сфере, сельском хозяйстве и промышленности. Реализуются уникальные инновационные и культурные проекты. Мы достойно выдерживаем санкционное давление и идем только вперед. Особые слова благодарности в адрес людей старшего поколения, ветеранов труда и трудовых династий. Спасибо вам за то, что передаете молодым свой опыт, вдохновляете новые поколения на созидательный труд. Желаю всем жителям Подмосковья крепкого здоровья, счастья, благополучия и новых трудовых достижений. Для этого у нас есть все необходимое — энергичные профессионалы своего дела, современные производства и большое желание строить общее будущее», — заявил Брынцалов.

В праздник Весны и Труда ответственный секретарь Бюро Высшего совета партии «Единая Россия», депутат Госдумы Денис поздравил россиян на главном первомайском Шествии, которое состоялось 1 мая на ВДНХ на выставке «Россия». В нем приняли участие более пяти тысяч человек — активисты движения Российских студенческих отрядов, ветераны трудового движения, крупнейшие российские работодатели, студенты вузов и ссузов, молодежные организации, звезды спорта и молодые семьи. Парламентарий отметил, что как и многие годы назад, перед гражданами России стоит важнейшая задача достижения технологического суверенитета нашей страны.

«Мы развиваемся в области науки, технологий и промышленности. В этом нам необходима поддержка молодежи, готовой совершать и внедрять новые открытия, быть более эффективной. От всей души с Праздником! Труд крут!» — поздравил всех Денис Кравченко.

Во Фрязино День Труда отметили в Центре культуры и досуга «Факел». В организации торжественного мероприятия приняли участие члены фрязинского отделения партии «Единая Россия» и сторонники. В этот день жителей муниципалитета самых разных профессий благодарили за неоценимый вклад в развитие наукограда.

«За каждой технологией, за каждой разработкой, за каждым предприятием стоит коллектив, состоящий из людей труда, которые каждый день приходят на работу, выполняют свой трудовой долг. И мы сегодня этим людям говорим спасибо, награждаем, чествуем их и желаем им сил, крепости духа, здоровья и благополучия!» — отметил депутат Государственной Думы, заместитель секретаря Московского областного регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Толмачев, присутствовавший на празднике.

За добросовестный труд на благо родного города заслуженные работники разных сфер получили высокие региональные и муниципальные награды.

Фото - © Пресс-служба Московского областного регионального отделения партии "Единая Россия" Фото - © Пресс-служба Московского областного регионального отделения партии "Единая Россия" Фото - © Пресс-служба Московского областного регионального отделения партии "Единая Россия" Фото - © Пресс-служба Московского областного регионального отделения партии "Единая Россия"

Партактив из Люберец также поздравил представителей трудовых династий с Днем Весны и Труда. Муниципальный депутат фракции «Единая Россия» Владимир Ружицкий отметил наградами Совета депутатов городского округа Люберцы представителей компании «Тензо-М».

«Основатель предприятия Михаил Сенянский и продолжатели его дела сыновья Денис и Михаил наработали общий трудовой стаж в 75 лет! Более 53 лет профессионального опыта — в копилке семьи Плугиных. Супруги Алексей и Елена — на специальностях токаря и монтажника тензорезисторов соответственно. Вместе они наработали свыше 46 лет стажа. Дочь Екатерина пошла по маминым стопам, трудится в одном с ней цехе вот уже почти 7 лет», — рассказал Владимир Ружицкий.

Он подчеркнул, что Люберцы всегда славились своей промышленной и научной мощью. Ружицкий поздравил все трудовые династии округа, а также всех причастных к труду.

А щелковские единороссы во главе с участником предварительного голосования партии «Единая Россия» Филиппом Черновым в Первомай с цветами и подарками навестили ветеранов труда.

«Этот праздник, прежде всего, хорошая возможность проявления признательности замечательным сильным людям за многолетний труд и преданность своему делу. Ветераны труда — это учителя, от которых можно поучиться мудрости и трудолюбию», — сказал Филипп Чернов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.