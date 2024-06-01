Подмосковная «Единая Россия» поздравила юных жителей региона с Днем защиты детей

Традиционно 1 июня в День защиты детей в городских округах Московской области были организованы развлекательные мероприятия и тематические творческие площадки для детей и их родителей. Депутаты от «Единой России» всех уровней, активисты и волонтеры партии и «Молодой Гвардии» поздравили ребят, сообщила пресс-служба подмосковного отделения партии.

Международный День защиты детей отмечается во многих странах. Этот праздник прежде всего напоминает о защите законных интересов каждого ребенка, о гарантии обеспечения основных прав несовершеннолетних, включая право на жизнь, здоровье, образование, семейное благополучие и защиту от насилия.

Секретарь Московского областного отделения «Единой России», спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов поздравил детей региона.

«Дети — это наше абсолютное счастье и настоящее чудо. У них мы учимся иначе смотреть на мир и снова радоваться простым вещам. При этом, как взрослые, мы осознаем огромную ответственность за их будущее. Мы вкладываем в них всю нашу любовь, передаем знания и жизненную мудрость. Стараемся воспитать их достойными людьми и защитить от всех бед. Спасибо заботливым родителям, бабушкам и дедушкам, педагогам, медикам — всем, кто бережно растит цветы жизни — наших детей. Мы со своей стороны создаем условия для всестороннего развития ребят. Строим и модернизируем образовательные, медицинские, спортивные, социально-культурные учреждения Подмосковья», — отметил Брынцалов.

Также он отметил, что в «Год семьи» партия особое внимание уделяет — адресной социальной помощи. Действуют различные меры поддержки, которыми охвачены юные жители региона и их родители. Особое внимание уделяется семьям героев специальной военной операции.

В День защиты детей активисты партии «Единая Россия» и депутаты поздравляли маленьких жителей округов и дарили подарки. Для детей и их родителей в праздничный первый день лета устроили концертно-развлекательные программы, мастер-классы, игровые шоу.

В городском центральном парке Истры прошел большой праздник, который подарил детям депутат Государственной думы, член «Единой России» Сергей Колунов. В программе были: музыкальное представление, дискотека, веселые старты, мастер-классы, лазертаг, аквагрим, криошоу, футбольные конкурсы, надувной дартс, город профессий, и, конечно, подарки.

«Этот праздник для нас, взрослых, — еще один повод выразить любовь к подрастающему поколению и напоминание о нашей ответственности за право каждого ребенка на счастливое и здоровое детство. Поддержка детства и семьи — один из главных, неизменных приоритетов нашей работы. Активными темпами по всей стране строятся и оснащаются самым современным оборудованием школы и детские сады, спортивные и культурно-досуговые центры, чтобы учеба была не просто полезной, но и интересной. Вместе с тем мы постоянно разрабатываем и принимаем новые льготы для многодетных семей и семей мобилизованных, оказываем всестороннюю поддержку юным талантам. Мы обязательно продолжим заботиться и оказывать внимание нашим детям и быть наставниками для них», — сказал Сергей Колунов.

С праздником на стадионе «Москвич» в городском округе Лобня детей поздравил депутат Московской областной Думы, первый заместитель секретаря Московского областного регионального отделения партии «Единая Россия» Денис Перепелицын. Здесь сегодня прошли веселые старты для ребят и их родителей.

«Сегодня здесь собрались дружные семьи Лобни, приятно было увидеть, что их достаточно много. По сути все, что мы делаем для того, чтобы каждый раз видеть счастливые улыбки на лицах сегодняшних девчонок и мальчишек. Как бы банально это не звучало, они — наше будущее. Здесь сегодня и те ребята, отцы которых сражаются на передовой СВО. К ним особенное внимание, партия находится на постоянной связи с каждой семьей, приходит на помощь, когда это необходимо. В этот праздник не хочется говорить о чем-то серьезном, протокольном, а хочется пожелать взрослым сохранить способность детей радоваться даже мелочам и верить в лучшее», — отметил Денис Перепелицын.

В Можайске в День защиты детей на территории военного городка К-510 прошла анимационная программа. Юных жителей развлекали творческие коллективы, в гости к ребятам заглянул и бурый мишка, с которым можно было сфотографироваться или просто обнять. С приветственным словом к ребятам обратилась депутат Московской областной Думы, член «Единой России» Татьяна Сердюкова.

«Веселый детский смех и счастливые улыбки — это то, благодаря чему жизнь обретает истинный смысл. И наша обязанность — сделать детство ребенка счастливым, безопасным и интересным. Для этого в Подмосковье непрерывно ведется работа по созданию современных, комфортных условий для учебы, дополнительного образования, творчества, физического и духовного развития детей. Искренне признательна родителям, педагогам и наставникам — всем, кто вкладывает свои силы в воспитание подрастающего поколения, дарит ему свою любовь и заботу», — поделилась Татьяна Сердюкова.

Кроме этого, с 27 мая в Московской области «Единая Россия» стартовала неделя детской безопасности в рамках федерального партийного проекта «Крепкая семья» при участии местных отделений МЧС и ГИБДД. Акция представляет собой серию мероприятий, направленных на просвещение родителей, педагогов, и общественности в целом о вопросах детской безопасности. В рамках инициативы проводятся семинары, тренинги, мастер-классы, направленные на повышение осведомленности и обучение важным навыкам и знаниям. Главными темами недели детской безопасности являются: правила поведения на воде, правила безопасности при пожарах в лесу, правила поведения, если потерялся в лесу.

Так, например, воскресенские партийцы организовали для детей экскурсию в пожарную часть в честь недели детской безопасности. Дети узнали много нового и интересного о работе пожарных. Например, школьникам рассказали про пожарные машины, о том, как устроены эти мощные и красивые автомобили, и для чего нужны все их кнопки и рычаги. Ребятам также рассказали о правилах пожарной безопасности в школе и дома, о том, как правильно вызвать пожарную службу, а также об оказании первой помощь при ожогах.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.