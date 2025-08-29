Подмосковная «Единая Россия» помогла собрать к школе почти 3,5 тыс семей с детьми

К 1 сентября партийцы отработали почти 3,5 тыс. обращений, поступивших в общественные приёмные партии.

Секретарь регионального отделения «Единой России», спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов подчеркнул, что в этом году особый акцент в рамках акции был сделан на поддержке семей участников СВО, беженцев с приграничных территорий, а также семей, воспитывающих детей с ОВЗ, и многодетных малообеспеченных семей.

«Мы продолжаем системную работу по поддержке семей в подготовке к началу учебного года. На данный момент помощь оказана почти 3,5 тысячам семей с детьми. Для нас важно, чтобы каждый ребёнок смог полноценно подготовиться к новому учебному году», — отметил спикер Мособлдумы.

В рамках акции семьи получают канцелярские товары и тетради, наборы для детского творчества, рюкзаки, школьную и спортивную форму с обувью, а также учебную литературу. Список необходимой помощи прорабатывается с каждым заявителем отдельно. Для семей с детьми-инвалидами волонтёры и депутаты доставляют помощь непосредственно на дом.

«Огромные слова благодарности наши неравнодушным жителям, предпринимателям за то, что приносили школьные принадлежности в общественные приемные партии. Нашим волонтерам и молодогвардейцам, которые доставляли школьные наборы семьям», — сказал Игорь Брынцалов.

Данная акция традиционно прошла во всех муниципалитетах региона.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил решить вопрос с нехваткой учителей.

«Мы открываем много школ, и у нас значительно растет контингент, плюс, получается, что дефицит кадров мы ощущаем во все больших и больших направлениях нашей работы», — добавил глава региона.