Подмосковная «Единая Россия» отправила порядка 3 тыс т гумпомощи с начала года

Подмосковная «Единая Россия» за 8 месяцев этого года отправила порядка 3 тыс. т гумпомощи в зону СВО и жителям новых регионов, сказал секретарь Московского областного регионального отделения «Единой России», председатель Московской областной Думы Игорь Брынцалов заявил в ходезаседания Президиума регионального политсовета «Единой России».

«Вся Россия продолжает жить в условиях специальной военной операции, где наши бойцы защищают интересы страны. Противник продолжает бить и атаковать по безоружным жителям российских городов, в том числе и Подмосковья. Курские события открыли новую трагическую главу с начала СВО. Всецело понимаем, как важна любая помощь. С первых дней Московское областноеотделение партии организовало сбор и отправку гуманитарных грузов для жителей Курска», — рассказал Брынцалов.

По его словам, гуманитарные грузы были сформированыоперативно. Хорошим примером стал Зарайск — на следующий же день, после новостных сообщений из Курска, местное отделение партии подготовило первый гуманитарный груз. Секретарь Виктор Петрущенко вместе с волонтерами лично сопроводил его до места назначения. Также к помощи курянам оперативно подключились отделения партии в Мытищах, Реутове и Серпухове.

«Всего в гуманитарной миссии приняли участие 33 местных отделений „Единой России“ в Московской области. Было собрано порядка 49 тонн гуманитарной помощи. Что касается помощифронту и жителям новых регионов, то за 8 месяцев этого года, мы, совместными усилиями, отправили — более 2,8 тысяч тонн различных грузов. В общей сложности, с февраля 2022 вес приближается к 12 тысячам тонн», — резюмировал Игорь Брынцалов.

Помощь и поддержка семей военнослужащих также в ежедневной повестке и находится на особом контроле у регионального исполнительного комитета партии — начиная с регулярных встреч с семьями, заканчивая адресной помощью в подготовке детей к школе и решением бытовых вопросов.

«Всего за весенне-летний период было проведено более 1,9 тысячвстреч с семьями наших Защитников. Если на первом этапе, мы буквально каждый день были на связи с семьями, то сейчас процесс выстроен, все друг друга знают, обращаются к депутатам и партийцам по мере необходимости», — пояснил секретарь Московского областного регионального отделения «Единой России».

Игорь Брынцалов также добавил, что военнослужащим, которые возвращаются с фронта необходима помощь и поддержка, в первую очередь в трудоустройстве, а также в лечении или прохождения реабилитации.

«Наша законотворческая деятельность в рамках региона и на федеральном уровне в осеннюю сессию также будет направлена на дальнейшее усовершенствование мер поддержки нашим воинам и их семьям», — заключил он.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что помощь семьям участников СВО очень важна, ее нужно оказывать адресно и учитывать индивидуальные потребности людей.

«Чтобы работать там, нужно быть спокойным, что дети, семья здесь защищены, что они обеспечены», — подчеркнул губернатор.