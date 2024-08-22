Подмосковная «Единая Россия» организовала праздничные мероприятия ко Дню флага

«Единая Россия» Московской области в честь Дня флага провела автопробеги, флешмобы, концерты и забеги. В праздничных мероприятиях приняли участие депутаты, сторонники, волонтеры партии, молодогвардейцы и юнармейцы, сообщила пресс-служба подмосковного отделения партии.

День государственного флага Российской Федерации ежегодно отмечают 22 августа. В 2024 году этому официально установленному в 1994 году празднику исполняется 30 лет.

Секретарь регионального отделения «Единой России», председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов отметил, что флаг России является символом героической истории и славных достижений нашей страны.

«Российский триколор имеет более чем 300-летнюю историю. Он хранит память о победах, трудовых подвигах и наших традициях. И сегодня, когда Россия сталкивается с серьезными испытаниями, один из важнейших символов страны напоминает о главном. Белый цвет — с нами правда, синий — вера наша крепка, красный — велика отвага защитников родной земли. А все вместе мы — граждане прекрасной страны с героическим прошлым и великим будущим. Как и столетия назад, нас объединяет любовь к Отчизне и ответственность за ее судьбу. Под государственным флагом наши воины самоотверженно сражаются в зоне СВО и защищают Родину от врага. Всем сердцем желаем им скорейшей победы. Пусть бело-сине-красный триколор всегда развевается в мирном небе сильной и независимой России. С праздником!», — сказал Брынцалов.

В знаменательный для страны праздник партийцы организовали в регионе масштабные вело и автопробеги, флешмобы, мастер-классы и многое другое.

Фото - © Пресс-служба Московского областного регионального отделения партии "Единая Россия" Фото - © Пресс-служба Московского областного регионального отделения партии "Единая Россия" Фото - © Пресс-служба Московского областного регионального отделения партии "Единая Россия" Фото - © Пресс-служба Московского областного регионального отделения партии "Единая Россия"

Так, 22 августа в большинстве муниципалитетах Подмосковья партактив совместно с местными жителями на центральных площадях региона растянули огромный триколор. Яркий флешмоб прошел в Щелкове, Талдоме, Шаховской, Фрязине, Сергиево-Посаде, Орехово-Зуеве, Королеве и во многих других округах региона.

Партийцы Воскресенска приняли участие в ежегодном автопробеге в честь праздника. Колонну автомобилей и мотоциклов, украшенную российскими флагами, радостно встречали пешеходы, а встречные водители приветственно сигналили.

В Балашихе в парке «Пехорка» организовали фотовыставку, посвященную истории флага России, а также различные мастер-классы и патриотический концерт.

В честь 30-летия праздника на Советской площади в Дмитрове собралось более 150 дмитровчан, которые приняли участие в акции «Мы под флагом России». Депутат Московской областной Думы Марина Шевченко, члены и сторонники партии и просто активные жители Дмитровского округа выстроились согласно цветам флага, держа в руках белые, синие и красные шары. А перед выстроенным флагом команда «Молодой Гвардии» устроила танцевальный флэшмоб.

В Павловском Посаде местное отделение партии «Единая Россия» организовало праздничный велопробег. Маршрут, протяженностью 1,5 километра, пролегал по центральным улицам города и стал ярким событием для жителей и гостей округа. В заезде на велосипедах приняли участие депутаты совета депутатов фракции «Единая Россия» Павел Ненашев и Игорь Черенков, члены и сторонники партии «Единая Россия», активисты «Молодой Гвардии Единой России», а также жители Павлово-Посадского городского округа.

Велопробег, мастер-классы, шапочные бои и концерт: жители Люберец и Дзержинского совместно отпраздновали День флага. В рамках мероприятия велосипедисты проехали 10 километров из Томилинского парка до Лесной опушки, а после для всех участников выступили музыкальный ансамбль «ШокоLad», были подготовлены сладкие угощения, аквагрим и мастер-классы. Также самые юные велосипедисты соревновались в шапочных боях.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.