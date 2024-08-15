Подмосковная «Единая Россия» направила второй гуманитарный конвой в Курскую область

Первый заместитель секретаря Московского областного регионального отделения «Единой России», депутат Мособлдумы Денис Перепелицын сообщил, что в состав груза для пострадавших жителей Курска, собранного региональным отделением партии, вошли товары первой необходимости, постельные принадлежности, продукты питания.

«Это уже второй гуманитарный конвой с помощью. В сборе приняли участие практически все местные отделения партии, которые работают на территории Московской области. Сейчас наша главная задача обеспечить сограждан всем необходимым для комфортного прибываниях в пунктах временного размещения. Отмечу, что люди, оперативно покидающие свои дома, в лучшем случае успевают взять только документы, и на новом месте есть потребность во всем — начиная от еды и одежды и заканчивая нитками с иголками», — сказал Перепелицын.

Он напомнил, что первый гумконвой был отправлен 12 августа из Реутова и Зарайска. Груз уже доставлен в оперативный штаб в Курской области.

«Благодарю всех неравнодушных, всех, кто протянул руку помощи в эту непростую минуту. Поскольку режим чрезвычайной ситуации по-прежнему действует в Курской и Белгородской областях, мы не сворачиваем эту работу. Подмосковная „Единая Россия“ будет направлять до тех пор, пока в этом будет необходимость», — заключил Денис Перепелицын.

Пункты приема гуманитарной помощи работают на базе общественных приемных местных отделений партии «Единая Россия».

Узнать адрес ближайшей приемной можно по ссылке.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее поручал компетентным сотрудникам направить в Курскую область автобусы в помощь людям, которые покидали родной регион. В итоге в область доставили и разместили 860 человек.

«Все регионы сейчас активно включились, чтобы не оставить в беде жителей Курской области. Конечно, и Подмосковье в трудную минуту не могло остаться в стороне. Мы подготовили детские лагеря, санатории, социальные учреждения в Клину, Пушкине, Егорьевске, Подольске, Ступине, Коломне и Люберцах, чтобы позаботиться о людях. За несколько дней приняли у себя 860 человек, в том числе 659 деток. <…> Еще более 60 мальчишек и девчонок до 4 лет мы эвакуировали из местного Дома ребенка. В Подольскую детскую больницу привезли ребят с паллиативным статусом, а Егорьевский „Добрый дом“ принял 48 человек с ограниченными возможностями здоровья», — отметил Воробьев.

6 августа ВСУ атаковали курское приграничье. Среди мирного населения есть погибшие и пострадавшие. Из региона организовали эвакуацию жителей, в том числе в Подмосковье.