Подмосковная «Единая Россия» контролирует ход ремонтных работ воинского мемориала в рабочем поселке Фосфоритный в городском округе Воскресенск, об этом рассказал региональный координатор федерального партийного проекта «Историческая память», депутат Мособлдумы Владимир Вшивцев

Он отметил, что в Московской области «Единая Россия» внимательно следит за состоянием памятников и мест Славы, посвященных подвигу Советского народа в годы Великой Отечественной войны.

«Мы с коллегами лично посещаем места воинской Славы и осуществляемконтроль за благоустройством. Кроме этого, внимательно отслеживаем информацию в СМИ и социальных сетях о возможных нарушениях или повреждениях памятных мест, обелисков и воинских захоронений. Местные жители, безусловно, лучше осведомлены о проблемах, и мы незамедлительно реагируем на них. Оперативно связались с секретарем местного отделения „Единой России“ Алексеем Малкиным и уже видим результат. Сегодня начались работы по восстановлению обелиска и ход работ будет находиться под нашим контролем вплоть до их завершения», — сказал Владимир Вшивцев.

Ранее жители Воскресенска разместили фотографии повреждений облицовки монумента в социальных сетях. На кадрах отчетливо видны разрушения постамента, на котором установлен памятник героям.

«Всего в Московской области более 3 тысяч мемориалов, обелисков и памятных мест. До главного патриотического праздника — Дня Победы, каждый из них, где не проходят ранее согласованные работы по благоустройству территорий, должен быть приведен в порядок», — добавил Владимир Вшивцев.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.

«Я очень надеюсь, что в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте. А все, что касается коммунальных служб, безусловно, эта работа нами ведется, и дальше будет реализовываться опять же в технологическом режиме», — рассказал Воробьев.